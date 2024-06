Siltronic Aktie News: Siltronic am Vormittag nahezu unbewegt

Aktie im Blick

Wenig Veränderung zeigt am Montagvormittag die Aktie von Siltronic. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Siltronic-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 72,25 EUR.

Bei der Siltronic-Aktie ließ sich um 09:06 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 72,25 EUR. Der Kurs der Siltronic-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 72,30 EUR zu. Die höchsten Verluste verbuchte die Siltronic-Aktie bis auf 72,25 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 72,30 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 164 Siltronic-Aktien den Besitzer.

Am 09.01.2024 markierte das Papier bei 94,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 30,10 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siltronic-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.07.2023 bei 66,65 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siltronic-Aktie 7,75 Prozent sinken.

Nachdem Siltronic seine Aktionäre 2023 mit 1,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,644 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 87,20 EUR an.

Am 02.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 0,86 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siltronic 2,20 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 15,06 Prozent auf 343,50 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 404,40 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Siltronic wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 25.07.2024 vorlegen. Siltronic dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 24.07.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Siltronic ein EPS in Höhe von 0,263 EUR in den Büchern stehen haben wird.

