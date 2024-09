Siltronic Aktie News: Siltronic tritt am Mittwochvormittag auf der Stelle

Kurs der Siltronic

Die Aktie von Siltronic zeigt am Mittwochvormittag wenig Änderung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Siltronic-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 66,40 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Siltronic-Aktie bewegte sich um 09:01 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 66,40 EUR. Die Siltronic-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 66,40 EUR. Die Abwärtsbewegung der Siltronic-Aktie ging bis auf 66,05 EUR. Bei 66,05 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 624 Siltronic-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.01.2024 bei 94,00 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 41,57 Prozent könnte die Siltronic-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 16.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 65,70 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Siltronic-Aktie damit 1,07 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,628 EUR, nach 1,20 EUR im Jahr 2023. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 87,00 EUR für die Siltronic-Aktie aus.

Am 25.07.2024 hat Siltronic die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 0,73 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siltronic 1,83 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 12,98 Prozent auf 351,30 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siltronic 403,70 Mio. EUR umgesetzt.

Siltronic wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 24.10.2024 vorlegen. Siltronic dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 28.10.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,872 EUR je Aktie in den Siltronic-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

TecDAX-Titel Siltronic-Aktie: So viel Verlust hätte ein Siltronic-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Gewinne in Frankfurt: TecDAX steigt zum Handelsstart

Gewinne in Frankfurt: Zum Handelsende Gewinne im MDAX