Siltronic Aktie News: Siltronic am Mittwochvormittag mit positiven Vorzeichen

Notierung im Fokus

Die Aktie von Siltronic gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Siltronic legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 72,90 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Siltronic zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 72,90 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Siltronic-Aktie bei 72,90 EUR. Bei 72,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Siltronic-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.433 Stück gehandelt.

Am 09.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 94,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 28,94 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siltronic-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 66,65 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,57 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 1,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,644 EUR je Siltronic-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 87,20 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Siltronic am 02.05.2024 vor. Das EPS wurde auf 0,86 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,20 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 343,50 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 15,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 404,40 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Siltronic am 25.07.2024 präsentieren. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Siltronic möglicherweise am 24.07.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Siltronic im Jahr 2024 0,263 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

TecDAX-Titel Siltronic-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Siltronic von vor einem Jahr eingebracht

MDAX aktuell: MDAX verbucht zum Handelsende Zuschläge

Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen