Siltronic Aktie News: Siltronic zieht am Vormittag an

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Siltronic. Die Siltronic-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Plus bei 38,90 EUR.

Die Siltronic-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:04 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 38,90 EUR. Bei 39,30 EUR markierte die Siltronic-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 39,30 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 439 Siltronic-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 79,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.08.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siltronic-Aktie mit einem Kursplus von 103,34 Prozent wieder erreichen. Am 09.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 32,00 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,74 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Siltronic-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,132 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siltronic-Aktie bei 48,40 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siltronic am 06.03.2025. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,08 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Siltronic ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 1,01 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 360,60 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siltronic einen Umsatz von 356,60 Mio. EUR eingefahren.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Siltronic wird am 30.04.2025 gerechnet. Die Veröffentlichung der Siltronic-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 01.05.2026.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -2,980 EUR je Siltronic-Aktie.

