Siltronic Aktie News: Siltronic fällt am Freitagvormittag

Die Aktie von Siltronic gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Siltronic-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 36,58 EUR.

Die Siltronic-Aktie wies um 09:02 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 36,58 EUR abwärts. Die Siltronic-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 36,58 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 37,64 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.046 Siltronic-Aktien.

Am 02.08.2024 erreichte der Anteilsschein mit 79,10 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Siltronic-Aktie ist somit 116,24 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 09.04.2025 auf bis zu 32,00 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,52 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Siltronic-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,132 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 44,17 EUR für die Siltronic-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Siltronic am 30.04.2025. Das EPS wurde mit 0,08 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,86 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Umsatzseitig wurden 345,80 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Siltronic 343,50 Mio. EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 29.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Siltronic rechnen Experten am 23.07.2026.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -2,566 EUR je Siltronic-Aktie belaufen.

