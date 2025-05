Siltronic Aktie News: Siltronic am Donnerstagmittag im Aufwind

Notierung im Blick

Die Aktie von Siltronic gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 3,4 Prozent auf 37,46 EUR zu.

Die Aktie notierte um 11:46 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 3,4 Prozent auf 37,46 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Siltronic-Aktie bei 38,22 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 36,54 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siltronic-Aktien beläuft sich auf 39.164 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.08.2024 bei 79,10 EUR. Mit einem Zuwachs von 111,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 32,00 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,58 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Siltronic-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,132 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Siltronic-Aktie wird bei 44,17 EUR angegeben.

Am 30.04.2025 äußerte sich Siltronic zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Mit einem EPS von 0,08 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Siltronic mit 0,86 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Auf der Umsatzseite hat Siltronic im vergangenen Quartal 345,80 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Siltronic 343,50 Mio. EUR umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Siltronic am 29.07.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Siltronic-Anleger Experten zufolge am 23.07.2026 werfen.

2025 dürfte Siltronic einen Verlust von -2,566 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

