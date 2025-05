Siltronic Aktie News: Anleger schicken Siltronic am Nachmittag ins Plus

Aktie im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Siltronic. Zuletzt wies die Siltronic-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 36,96 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel

Die Siltronic-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:50 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,0 Prozent auf 36,96 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Siltronic-Aktie sogar auf 38,22 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 36,54 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 46.981 Siltronic-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (79,10 EUR) erklomm das Papier am 02.08.2024. Mit einem Zuwachs von 114,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 32,00 EUR. Dieser Wert wurde am 09.04.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,42 Prozent.

Siltronic-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,132 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Siltronic-Aktie wird bei 44,17 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siltronic am 30.04.2025 vor. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,08 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 345,80 Mio. EUR – ein Plus von 0,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siltronic 343,50 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Siltronic wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 29.07.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 23.07.2026 erwartet.

2025 dürfte Siltronic einen Verlust von -2,566 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie

TecDAX-Titel Siltronic-Aktie: So viel Verlust hätte ein Siltronic-Investment von vor einem Jahr eingebracht

TecDAX-Wert Siltronic-Aktie: So viel weniger Dividende erhalten Siltronic-Aktionäre

TecDAX-Titel Siltronic-Aktie: So viel Verlust hätte eine Siltronic-Investition von vor 5 Jahren eingebracht