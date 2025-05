Notierung im Blick

Siltronic Aktie News: Siltronic am Donnerstagvormittag höher

29.05.25 09:24 Uhr

Die Aktie von Siltronic zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Siltronic-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,4 Prozent im Plus bei 37,10 EUR.

Um 09:05 Uhr ging es für das Siltronic-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,4 Prozent auf 37,10 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Siltronic-Aktie sogar auf 37,10 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 36,54 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.137 Siltronic-Aktien umgesetzt. Am 02.08.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 79,10 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siltronic-Aktie somit 53,10 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 32,00 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Siltronic-Aktie ist somit 13,75 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt. Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,132 EUR. Im Vorjahr erhielten Siltronic-Aktionäre 0,200 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 44,17 EUR für die Siltronic-Aktie. Am 30.04.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Siltronic hat ein EPS von 0,08 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,86 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,67 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 343,50 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 345,80 Mio. EUR ausgewiesen. Am 29.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Siltronic veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 23.07.2026 dürfte Siltronic die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren. Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -2,566 EUR je Aktie in den Siltronic-Büchern. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Siltronic-Aktie TecDAX-Titel Siltronic-Aktie: So viel Verlust hätte ein Siltronic-Investment von vor einem Jahr eingebracht TecDAX-Wert Siltronic-Aktie: So viel weniger Dividende erhalten Siltronic-Aktionäre TecDAX-Titel Siltronic-Aktie: So viel Verlust hätte eine Siltronic-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

