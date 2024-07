Siltronic Aktie News: Siltronic verteuert sich am Montagmittag

Kurs der Siltronic

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Siltronic. Im XETRA-Handel gewannen die Siltronic-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 74,75 EUR zu. In der Spitze gewann die Siltronic-Aktie bis auf 75,25 EUR. Bei 75,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 4.460 Siltronic-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 09.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 94,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 25,75 Prozent. Am 26.04.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 68,50 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,36 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Siltronic-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,626 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 85,00 EUR für die Siltronic-Aktie.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Siltronic am 25.07.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,73 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,83 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Siltronic im vergangenen Quartal 351,30 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 12,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Siltronic 403,70 Mio. EUR umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Siltronic am 24.10.2024 präsentieren. Am 28.10.2025 wird Siltronic schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,348 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

