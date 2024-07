Siltronic Aktie News: Anleger schicken Siltronic am Montagnachmittag ins Minus

Aktie im Blick

Die Aktie von Siltronic gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Siltronic-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 74,30 EUR ab.

Um 15:51 Uhr fiel die Siltronic-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 74,30 EUR ab. Der Kurs der Siltronic-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 73,80 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 75,20 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 10.387 Siltronic-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 94,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.01.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 26,51 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 68,50 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.04.2024). Mit Abgaben von 7,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,626 EUR. Im Vorjahr hatte Siltronic 1,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 85,00 EUR.

Siltronic veröffentlichte am 25.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,73 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,83 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 12,98 Prozent auf 351,30 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 403,70 Mio. EUR gelegen.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Siltronic wird am 24.10.2024 gerechnet. Experten kalkulieren am 28.10.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Siltronic.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Siltronic-Gewinn in Höhe von 0,348 EUR je Aktie aus.

