Siltronic Aktie News: Siltronic am Montagnachmittag tiefer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Siltronic. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,8 Prozent auf 68,85 EUR.

Das Papier von Siltronic gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:49 Uhr ging es um 1,8 Prozent auf 68,85 EUR abwärts. Die Siltronic-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 68,00 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 69,70 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 11.587 Siltronic-Aktien.

Am 09.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 94,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siltronic-Aktie derzeit noch 36,53 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 65,60 EUR. Dieser Wert wurde am 25.09.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,72 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siltronic-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,628 EUR. Im Vorjahr hatte Siltronic 1,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 87,00 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Siltronic am 25.07.2024 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,73 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,83 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 12,98 Prozent auf 351,30 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siltronic 403,70 Mio. EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 24.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Siltronic rechnen Experten am 28.10.2025.

Den erwarteten Gewinn je Siltronic-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,873 EUR fest.

