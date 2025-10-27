DAX24.240 +0,1%Est505.675 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,88 -2,1%Nas23.205 +1,2%Bitcoin99.384 +1,0%Euro1,1628 ±-0,0%Öl66,30 +0,9%Gold4.083 +0,1%
Silverfish Resources verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

27.10.25 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Silverfish Resources Inc Registered Shs
0,25 EUR 0,02 EUR 6,78%
Silverfish Resources hat am 24.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,020 CAD. Im Vorjahr waren -0,030 CAD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.net

