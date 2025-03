Simona-Aktie: Insider passt Depot an

Insidertrade bei Simona

Anleger sollten Simona nach einem Insidertrade im Blick behalten.

Am 07.03.2025 wurden bei Simona Eigengeschäfte von Führungskräften verzeichnet. Der Handel wurde am 10.03.2025 gemeldet. Schoenberg, Matthias, Vorstand, baute das eigene Depot am 07.03.2025 um Simona-Anteile aus. Schoenberg, Matthias erwarb 50 Aktien zu einem Kurs von je 48,00 EUR. Im FSE-Handel gewannen die Simona-Papiere letztlich 7,10 Prozent auf 48,00 EUR.

Das Papier von Simona legte am Veröffentlichungstag der BaFin letztlich zu und stieg im FSE-Handel um 11,60 Prozent auf 50,00 EUR. Im Handel wurden an diesem Tag 283 Simona-Aktien umgesetzt. Der Börsenwert von Simona beläuft sich unterdessen auf 288,00 Mio. Euro. Der Streubesitz wird auf 6.000.000 Aktien beziffert.

Zuvor handelte Schoenberg, Matthias am 07.03.2025 mit Simona-Anteilen. Es wurde ein Kauf von 100 Simona-Aktien zu je 48,00 EUR getätigt.

