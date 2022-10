Sirona Biochem Aktie News: Anleger trennen sich am Donnerstagvormittag vermehrt von Sirona Biochem

Um 09:22 Uhr fiel die Sirona Biochem-Aktie. Im Frankfurt-Handel rutschte das Papier um 11,0 Prozent auf 0,090 EUR ab. Die Sirona Biochem-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,090 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,090 EUR.

Am 13.06.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 0,258 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Sirona Biochem-Aktie ist somit 65,039 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 06.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,090 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,000 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 01.03.2023 terminiert.

