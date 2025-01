Sirona Biochem Aktie News: Sirona Biochem verliert am Mittwochnachmittag kräftig

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Sirona Biochem. Zuletzt fiel die Sirona Biochem-Aktie. Im CDNX-Handel rutschte das Papier um 8,3 Prozent auf 0,055 CAD ab.

Um 15:44 Uhr rutschte die Sirona Biochem-Aktie in der CDNX-Sitzung um 8,3 Prozent auf 0,055 CAD ab. Zwischenzeitlich weitete die Sirona Biochem-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 0,055 CAD aus. Zum CDNX-Handelsstart notierte das Papier bei 0,060 CAD. Zuletzt wechselten 4.160 Sirona Biochem-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.01.2024 bei 0,120 CAD. Derzeit notiert die Sirona Biochem-Aktie damit 54,167 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,020 CAD. Dieser Wert wurde am 14.08.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 63,636 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 30.09.2024 äußerte sich Sirona Biochem zu den Kennzahlen des am 31.07.2024 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,00 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Sirona Biochem ebenfalls 0,00 CAD je Aktie eingebüßt. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Sirona Biochem in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 100,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 0,00 CAD im Vergleich zu 10000,00 CAD im Vorjahresquartal.

Sirona Biochem dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 04.03.2025 präsentieren.

