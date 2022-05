Sirona Biochem Aktie News: Sirona Biochem am Donnerstagnachmittag mit Verlusten

Die Sirona Biochem-Aktie notierte um 26.05.2022 16:22:00 Uhr im Frankfurt-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 0,132 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Sirona Biochem-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 0,132 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,132 EUR.

Bei einem Wert von 0,208 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.06.2021). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Sirona Biochem-Aktie derzeit noch 36,538 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,100 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 32,000 Prozent könnte die Sirona Biochem-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Sirona Biochem gewährte am 28.03.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.01.2022 abgelaufenen Quartals.

Am 04.07.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von Sirona Biochem veröffentlicht werden.

