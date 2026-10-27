DAX 25.641 +0,9%ESt50 6.173 +0,9%MSCI World 4.901 +0,5%Top 10 Crypto 10,73 +2,2%Nas 26.509 +1,3%Bitcoin 72.268 +0,9%Euro 1,1145 -0,3%Öl 113,9 -1,6%Gold 4.059 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
SIX-Handel im Fokus

SIX-Handel: SPI legt zu

SIX-Handel: SPI legt zu

Der SPI macht am zweiten Tag der Woche Gewinne.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Addex Therapeutics Ltd.
0.02 EUR 0.00 EUR -2.70 %
Charts | News | Analysen
ASMALLWORLD AG
1.38 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen
Barry Callebaut AG (N)
1,240.00 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen
Bellevue AG
7.05 EUR -0.10 EUR -1.40 %
Charts | News | Analysen
BioVersys
25.20 EUR -0.60 EUR -2.33 %
Charts | News | Analysen
Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)
5.75 EUR -0.05 EUR -0.86 %
Charts | News | Analysen
Curatis AG
18.70 EUR 0.80 EUR 4.47 %
Charts | News | Analysen
DocMorris AG (ex Zur Rose)
16.00 EUR -1.06 EUR -6.21 %
Charts | News | Analysen
EvoNext Holdings AG
2.44 EUR -0.06 EUR -2.40 %
Charts | News | Analysen
INFICON HOLDING AG
190.00 EUR 13.00 EUR 7.34 %
Charts | News | Analysen
Kuros (Kuros Biosciences)
21.88 EUR 0.58 EUR 2.72 %
Charts | News | Analysen
Newron Pharmaceuticals S.p.A.Az.
9.72 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen
Novartis AG
139.40 EUR 2.22 EUR 1.62 %
Charts | News | Analysen
Roche Holding AG (Inhaberaktie)
433.00 EUR -6.00 EUR -1.37 %
Charts | News | Analysen
SIG Group
15.94 EUR 1.19 EUR 8.07 %
Charts | News | Analysen
Indizes
SPI
20,602.06 CHF 96.15 CHF 0.47 %
News | Analysen

Um 15:39 Uhr verbucht der SPI im SIX-Handel Gewinne in Höhe von 0,26 Prozent auf 20.558,72 Punkte. Damit kommen die im SPI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,567 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,002 Prozent auf 20.506,34 Punkte an der Kurstafel, nach 20.505,91 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SPI lag am Dienstag bei 20.455,15 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 20.590,20 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SPI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, notierte der SPI bei 19.771,23 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.07.2026, erreichte der SPI einen Wert von 20.183,54 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.10.2025, wurde der SPI mit einer Bewertung von 17.295,35 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 12,70 Prozent. Bei 20.636,94 Punkten schaffte es der SPI bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16.847,58 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen aktuell SIG Group (+ 8,11 Prozent auf 14,80 CHF), DocMorris (+ 7,67 Prozent auf 16,01 CHF), INFICON (+ 6,35 Prozent auf 180,80 CHF), Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 5,84 Prozent auf 5,80 CHF) und ASMALLWORLD (+ 5,11 Prozent auf 1,44 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind hingegen Addex Therapeutics (-5,45 Prozent auf 0,02 CHF), Curatis (-4,58 Prozent auf 16,65 CHF), BioVersys (-4,08 Prozent auf 23,50 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (-3,33 Prozent auf 20,30 CHF) und Newron PharmaceuticalsAz (-3,30 Prozent auf 8,80 CHF).

SPI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Novartis-Aktie. 2.238.217 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 347,351 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die SPI-Aktien auf

In diesem Jahr weist die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Mit 8,20 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Bellevue-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Judith Linine / Shutterstock.com

Aktuelle Novartis Aktie News

Werbung

Novartis Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Novartis nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
15:16 Novartis Hold Deutsche Bank AG
10:51 Novartis Hold Jefferies & Company Inc.
09:06 Novartis Market-Perform Bernstein Research
26.10.26 Novartis Neutral UBS AG
26.10.26 Novartis Sector Perform RBC Capital Markets

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.