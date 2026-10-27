SIX-Handel: SPI legt zu

SIX-Handel im Fokus

27.10.26 15:57 Uhr

Der SPI macht am zweiten Tag der Woche Gewinne.

Um 15:39 Uhr verbucht der SPI im SIX-Handel Gewinne in Höhe von 0,26 Prozent auf 20.558,72 Punkte. Damit kommen die im SPI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,567 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,002 Prozent auf 20.506,34 Punkte an der Kurstafel, nach 20.505,91 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SPI lag am Dienstag bei 20.455,15 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 20.590,20 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SPI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, notierte der SPI bei 19.771,23 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.07.2026, erreichte der SPI einen Wert von 20.183,54 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.10.2025, wurde der SPI mit einer Bewertung von 17.295,35 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 12,70 Prozent. Bei 20.636,94 Punkten schaffte es der SPI bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16.847,58 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen aktuell SIG Group (+ 8,11 Prozent auf 14,80 CHF), DocMorris (+ 7,67 Prozent auf 16,01 CHF), INFICON (+ 6,35 Prozent auf 180,80 CHF), Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 5,84 Prozent auf 5,80 CHF) und ASMALLWORLD (+ 5,11 Prozent auf 1,44 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind hingegen Addex Therapeutics (-5,45 Prozent auf 0,02 CHF), Curatis (-4,58 Prozent auf 16,65 CHF), BioVersys (-4,08 Prozent auf 23,50 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (-3,33 Prozent auf 20,30 CHF) und Newron PharmaceuticalsAz (-3,30 Prozent auf 8,80 CHF).

SPI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Novartis-Aktie. 2.238.217 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 347,351 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die SPI-Aktien auf

In diesem Jahr weist die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Mit 8,20 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Bellevue-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.net