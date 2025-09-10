Skillsoft stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Skillsoft hat am 09.09.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 2,78 USD gegenüber -4,840 USD im Vorjahresquartal verkündet.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 2,57 Prozent auf 128,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 132,2 Millionen USD gelegen.
Redaktion finanzen.net
