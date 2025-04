SM Wirtschaftsberatungs-Aktie: So reagierte das Papier auf Directors' Dealings

Insider Portfolio

Directors' Dealings brachten jüngst die SM Wirtschaftsberatungs-Aktie in Bewegung.

Am 09.04.2025 wurden bei SM Wirtschaftsberatungs Eigengeschäfte von Führungskräften registriert. Am 15.04.2025 wurde die Transaktion bekannt. Für einen Preis von jeweils 4,80 EUR verkaufte SM Wirtschaftsberatungs-Vorstand Schmitt, Martin am 09.04.2025 20.000 Anteilsscheine. Ohne große Ausschläge präsentierte sich letztlich die SM Wirtschaftsberatungs-Aktie. Der Anteilsschein notierte via FSE bei 4,64 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die SM Wirtschaftsberatungs-Aktie dann am Tag der veröffentlichten News durch die BaFin im FSE-Handel bei 4,60 EUR. Der Marktwert von SM Wirtschaftsberatungs beträgt unterdessen 18,71 Mio. Euro. Im freien Handel an der Börse befinden sich aktuell 3.980.000 Papiere.

Zuvor wurde die letzte Transaktion durch eine Führungskraft am 01.03.2024 erfasst. in enger Beziehung, RCM Beteiligungs AG, erwarb 500 Papiere zu jeweils 6,10 EUR.

Redaktion finanzen.net