SMA Solar Aktie News: SMA Solar am Vormittag nahe Nulllinie

Wenig Veränderung zeigt am Freitagvormittag die Aktie von SMA Solar. Die SMA Solar-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 29,16 EUR an der Tafel.

Die SMA Solar-Aktie bewegte sich um 09:06 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 29,16 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die SMA Solar-Aktie bisher bei 29,58 EUR. Die SMA Solar-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 29,12 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 29,58 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 17.548 SMA Solar-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 04.07.2023 auf bis zu 112,70 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 286,49 Prozent über dem aktuellen Kurs der SMA Solar-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 27,82 EUR. Dieser Wert wurde am 19.06.2024 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die SMA Solar-Aktie 4,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 0,500 EUR an SMA Solar-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,180 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 42,75 EUR an.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte SMA Solar am 08.05.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,82 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,49 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 367,18 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 361,77 Mio. EUR.

Am 08.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 07.08.2025.

Experten gehen davon aus, dass SMA Solar im Jahr 2024 2,57 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

