Smartbroker-Aktie: Eigengeschäft von Führungskraft gemeldet

Bei Smartbroker kam es am 26.09.2022 zu einem Insidertrade. Die offizielle Bestätigung der Transaktion ging am 29.09.2022 ein. Kolbinger, André, Vorstand bei Smartbroker, hat am 26.09.2022 seine Aktienposition vergrößert. Der Zukauf belief sich auf 8.000 Aktien zu je 6,39 EUR. Zum Handelsende ging es für die Smartbroker-Aktie nach unten. Im FSE-Handel fiel das Papier um 3,80 Prozent auf 6,32 EUR.

Die Smartbroker-Aktie stand in der FSE-Sitzung vom am Veröffentlichungstag der BaFin schließlich 2,50 Prozent im Plus bei 5,75 EUR. Schließlich betrug der Umsatz im FSE-Handel 100 Smartbroker-Aktien. Smartbroker erreicht derzeit eine Marktkapitalisierung von 90,01 Mio. Euro. Öffentlich zum Handel stehen aktuell 15.681.300 Anteilsscheine.

Der vorangegangene Insidertrade von Kolbinger, André wurde am 23.09.2022 gemeldet. Die Führungskraft vergrößerte die Aktienposition um 9.894 Papiere zu jeweils 7,00 EUR.

