SMI-Handel aktuell: So bewegt sich der SMI am Mittag

Am fünften Tag der Woche zeigen sich die Börsianer in Zürich optimistisch.

Der SMI notiert im SIX-Handel um 12:07 Uhr um 0,36 Prozent höher bei 11.984,68 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 1,393 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SMI 0,257 Prozent höher bei 11.972,68 Punkten in den Handel, nach 11.942,00 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 11.997,37 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 11.955,94 Einheiten.

So entwickelt sich der SMI im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der SMI bislang einen Gewinn von 2,20 Prozent. Vor einem Monat, am 17.12.2024, lag der SMI-Kurs bei 11.740,52 Punkten. Der SMI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 17.10.2024, bei 12.304,27 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.01.2024, wies der SMI einen Stand von 11.148,56 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 3,10 Prozent. Das Jahreshoch des SMI steht derzeit bei 11.997,37 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 11.570,13 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,65 Prozent auf 50,48 CHF), Geberit (+ 1,62 Prozent auf 501,60 CHF), Holcim (+ 1,57 Prozent auf 86,80 CHF), Richemont (+ 1,45 Prozent auf 164,15 CHF) und UBS (+ 1,26 Prozent auf 30,63 CHF). Schwächer notieren im SMI derweil Kühne + Nagel International (-0,97 Prozent auf 199,65 CHF), Sonova (-0,95 Prozent auf 300,90 CHF), Roche (-0,93 Prozent auf 266,10 CHF), Logitech (-0,65 Prozent auf 79,68 CHF) und Novartis (-0,41 Prozent auf 90,22 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im SMI weist die Nestlé-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 1.988.312 Aktien gehandelt. Im SMI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 225,870 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die SMI-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,63 erwartet. Die Zurich Insurance-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,56 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

