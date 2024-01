So entwickelt sich Snap

Snap Aktie News: Snap verzeichnet am Nachmittag Verluste

03.01.24 16:08 Uhr

Die Aktie von Snap gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,7 Prozent auf 16,03 USD.

Werbung

Die Snap-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr um 0,7 Prozent auf 16,03 USD ab. Der Kurs der Snap-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 15,28 USD nach. Bei 15,52 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 798.248 Snap-Aktien. Am 19.12.2023 markierte das Papier bei 17,89 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Snap-Aktie derzeit noch 11,64 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.05.2023 bei 7,86 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Snap-Aktie mit einem Verlust von 50,95 Prozent wieder erreichen. Snap veröffentlichte am 24.10.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,23 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,22 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Snap in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,32 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.188,55 USD im Vergleich zu 1.128,48 USD im Vorjahresquartal. Voraussichtlich am 06.02.2024 dürfte Snap Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,856 USD je Snap-Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Snap-Aktie Meinungsmacht: Medienregulierer wollen Plattformen wie Facebook, Instagram & Co. stärker überprüfen Tesla-Aktie, ExxonMobil-Aktie, Apple-Aktie & Co.: Diese zehn S&P 500-Aktien werden am meisten geshortet NYSE-Titel Snap tiefrot: Snap macht weniger Verlust als erwartet

Ausgewählte Hebelprodukte auf Snap Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Snap Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: Drew Angerer/Getty Images