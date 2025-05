Snap Aktie News: Snap präsentiert sich am Nachmittag stärker

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Snap. Die Aktionäre schickten das Papier von Snap nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 8,34 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die Snap-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 8,34 USD. Der Kurs der Snap-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 8,34 USD zu. Bei 8,27 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 317.843 Snap-Aktien.

Am 12.07.2024 markierte das Papier bei 17,33 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Snap-Aktie 107,79 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 7,08 USD ab. Abschläge von 15,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Snap-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 10,00 USD aus.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Snap am 29.04.2025. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,08 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,19 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1,36 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,19 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Snap-Bilanz für Q2 2025 wird am 29.07.2025 erwartet.

Laut Analysten dürfte Snap im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,403 USD einfahren.

