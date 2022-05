Snap Aktie News: Snap gewinnt am Dienstagvormittag

Die Snap-Aktie konnte um 09:22 Uhr im Frankfurt-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,9 Prozent auf 28,10 EUR. Bei 28,10 EUR markierte die Snap-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 28,10 EUR.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (71,87 EUR) erklomm das Papier am 28.09.2021. 60,91 Prozent Plus fehlen der Snap-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 03.02.2022 gab der Anteilsschein bis auf 21,38 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 31,44 Prozent könnte die Snap-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 80,00 USD aus.

Snap veröffentlichte am 21.04.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,22 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,19 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 1.062,73 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 769,58 USD umgesetzt.

Snap dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 10.08.2022 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass Snap 2023 einen Verlust in Höhe von -0,024 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Ink Drop / Shutterstock.com