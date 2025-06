Snap Aktie News: Snap am Nachmittag mit Verlusten

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Snap gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Snap-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 8,15 USD.

Die Snap-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 8,15 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Snap-Aktie bis auf 8,06 USD. Bei 8,21 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 409.005 Snap-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 17,33 USD. Dieser Kurs wurde am 12.07.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Snap-Aktie ist somit 112,61 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.04.2025 bei 7,08 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,14 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Snap-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Snap-Aktie bei 10,00 USD.

Snap gewährte am 29.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,08 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Snap ebenfalls -0,19 USD je Aktie eingebüßt. Das vergangene Quartal hat Snap mit einem Umsatz von insgesamt 1,36 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,19 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 14,10 Prozent gesteigert.

Am 29.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,406 USD je Snap-Aktie in den Büchern stehen.

