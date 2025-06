Snap Aktie News: Snap gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Kursentwicklung

Die Aktie von Snap gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,2 Prozent auf 8,39 USD zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Snap nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,2 Prozent auf 8,39 USD. Die Snap-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 8,47 USD. Mit einem Wert von 8,37 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 282.994 Snap-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 17,33 USD erreichte der Titel am 12.07.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 106,56 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Snap-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (7,08 USD). Derzeit notiert die Snap-Aktie damit 18,50 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Snap-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 10,00 USD.

Snap veröffentlichte am 29.04.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,08 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Snap ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,19 USD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Snap im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,10 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,36 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 1,19 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 29.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

2025 dürfte Snap einen Verlust von -0,406 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Snap-Aktie

Snap-Aktie bricht zweistellig ein: Snap weiter in den roten Zahlen

Ausblick: Snap gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Erste Schätzungen: Snap stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor