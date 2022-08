Snap Aktie News: Anleger schicken Snap am Mittag ins Minus

Die Snap-Aktie gab im Frankfurt-Handel um 03.08.2022 12:22:00 Uhr um 0,7 Prozent auf 9,68 EUR nach. Der Kurs der Snap-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 9,44 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 9,68 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 77.246 Snap-Aktien.

Am 28.09.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 71,87 EUR an. Derzeit notiert die Snap-Aktie damit 86,53 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 28.07.2022 auf bis zu 9,21 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Snap-Aktie damit 5,05 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 80,00 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Snap am 21.07.2022. Das EPS lag bei -0,26 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,10 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Snap in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,11 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.110,91 USD im Vergleich zu 982,11 USD im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte Snap am 25.10.2022 präsentieren. Am 09.08.2023 wird Snap schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Snap einen Verlust von -0,822 USD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Snap-Aktie

NFTs kommen bald zu Snapchat: Snap arbeitet offenbar an Augmented-Reality-Filter

Snap-Aktie verliert über 30%: Snap-Umsatz unter den Erwartungen

Ausblick: Snap zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Ausgewählte Hebelprodukte auf Snap Inc. (Snapchat) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Snap Inc. (Snapchat) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Snap Inc. (Snapchat)

Bildquellen: Drew Angerer/Getty Images