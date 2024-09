Snap Aktie News: Snap am Nachmittag im Minus

So entwickelt sich Snap

Die Aktie von Snap gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Snap nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 9,21 USD.

Der Snap-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 1,4 Prozent auf 9,21 USD. Die Snap-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 9,14 USD ab. Mit einem Wert von 9,20 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 287.637 Snap-Aktien.

Am 19.12.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,89 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Snap-Aktie derzeit noch 94,35 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 8,28 USD am 27.09.2023. Das 52-Wochen-Tief könnte die Snap-Aktie mit einem Verlust von 10,05 Prozent wieder erreichen.

Snap-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 01.08.2024 äußerte sich Snap zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,15 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,24 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,24 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,07 Mrd. USD in den Büchern standen.

Am 22.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten gehen davon aus, dass Snap im Jahr 2024 -0,523 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

