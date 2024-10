Snap Aktie News: Snap am Nachmittag tiefer

Notierung im Fokus

Die Aktie von Snap gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Snap-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 10,82 USD abwärts.

Das Papier von Snap gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 10,82 USD abwärts. Bei 10,62 USD markierte die Snap-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 10,63 USD. Bisher wurden via New York 344.371 Snap-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.12.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,89 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 65,34 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 8,29 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Snap-Aktie mit einem Verlust von 23,38 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Snap-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Snap 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Snap am 01.08.2024 vor. Snap vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,15 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,24 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Snap in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,84 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,24 Mrd. USD im Vergleich zu 1,07 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.10.2024 veröffentlicht.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Snap einen Verlust von -0,524 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Snap-Aktie

Ausblicke und Bilanzen: Tesla, NVIDIA & Co. - Die Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Meta-Aktie zieht an: KI vom Facebook-Konzern Meta soll mit Kameras schlauer werden - Prototypen neuer Computer-Brille gezeigt

Snap-Aktie höher: Snap bringt nächste Generation der Spectacles-AR-Brille auf den Markt