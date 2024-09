Fokus auf Aktienkurs

Snap Aktie News: Snap am Nachmittag gefragt

04.09.24 16:10 Uhr

Die Aktie von Snap gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Snap-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 8,91 USD.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Snap zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,6 Prozent auf 8,91 USD. Die Snap-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 8,92 USD aus. Bei 8,81 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 313.442 Snap-Aktien umgesetzt. Am 19.12.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 17,89 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 100,79 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 8,28 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 7,07 Prozent. Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Snap-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Snap am 01.08.2024. Snap hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,15 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,24 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 1,24 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,07 Mrd. USD umgesetzt worden waren. Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 22.10.2024 terminiert. Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --0,523 USD je Snap-Aktie. Redaktion finanzen.net

