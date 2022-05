Snap Aktie News: Snap springt am Mittag an

Die Snap-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 05.05.2022 12:22:00 Uhr 8,2 Prozent im Plus bei 28,00 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Snap-Aktie sogar auf 28,30 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 28,30 EUR. Zuletzt wechselten 220 Snap-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 71,87 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.09.2021 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Snap-Aktie somit 61,04 Prozent niedriger. Bei 21,38 EUR fiel das Papier am 03.02.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 30,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 80,00 USD.

Am 21.04.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,22 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,19 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 38,09 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 769,58 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.062,73 USD ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2022 dürfte Snap am 10.08.2022 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -0,024 USD je Snap-Aktie.

