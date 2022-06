Snap Aktie News: Snap am Freitagmittag Verlust reich

Das Papier von Snap befand sich um 10.06.2022 12:22:00 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 3,6 Prozent auf 13,30 EUR ab. Der Kurs der Snap-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 13,10 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 13,44 EUR. Zuletzt wechselten 1.650 Snap-Aktien den Besitzer.

Am 28.09.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 72,18 EUR. 81,57 Prozent Plus fehlen der Snap-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 11,88 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.05.2022). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,97 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 80,00 USD.

Am 21.04.2022 äußerte sich Snap zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Snap hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,22 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,19 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.062,73 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 38,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 769,58 USD in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte Snap am 10.08.2022 vorlegen.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Snap 2023 einen Verlust in Höhe von -0,235 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com