Snap Aktie News: Snap am Nachmittag auf grünem Terrain

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Snap gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Snap-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 8,51 USD nach oben.

Im New York-Handel gewannen die Snap-Papiere um 15:53 Uhr 0,1 Prozent. Bei 8,54 USD markierte die Snap-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 8,53 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Snap-Aktien beläuft sich auf 622.286 Stück.

Am 12.07.2024 erreichte der Anteilsschein mit 17,33 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 103,64 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 7,08 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Snap-Aktie 20,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Snap-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Snap 0,000 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Snap-Aktie bei 10,00 USD.

Am 29.04.2025 hat Snap in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,08 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,19 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,36 Mrd. USD – ein Plus von 14,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Snap 1,19 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Snap am 29.07.2025 vorlegen.

2025 dürfte Snap einen Verlust von -0,406 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Snap-Aktie

Snap-Aktie bricht zweistellig ein: Snap weiter in den roten Zahlen

Ausblick: Snap gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Erste Schätzungen: Snap stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor