Snap Aktie News: Snap am Mittwochnachmittag freundlich

Die Aktie von Snap gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Snap-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 8,78 USD.

Die Snap-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 1,6 Prozent auf 8,78 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Snap-Aktie bisher bei 8,79 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 8,68 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 170.343 Snap-Aktien.

Am 19.12.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 17,89 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 103,76 Prozent könnte die Snap-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 27.09.2023 Kursverluste bis auf 8,28 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 5,69 Prozent würde die Snap-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Snap-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Am 01.08.2024 legte Snap die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,15 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Snap -0,24 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,24 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,07 Mrd. USD in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 22.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,522 USD je Snap-Aktie stehen.

