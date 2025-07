Snap Aktie News: Anleger schicken Snap am Nachmittag auf rotes Terrain

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Snap. Das Papier von Snap befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,6 Prozent auf 9,26 USD ab.

Die Snap-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 9,26 USD abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Snap-Aktie bis auf 9,14 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 9,28 USD. Zuletzt wechselten 446.026 Snap-Aktien den Besitzer.

Am 12.07.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 17,33 USD. Der derzeitige Kurs der Snap-Aktie liegt somit 46,57 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 09.04.2025 Kursverluste bis auf 7,08 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Snap-Aktie liegt somit 30,79 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Snap-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Snap-Aktie bei 10,00 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Snap am 29.04.2025 vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,08 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Snap ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,19 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,36 Mrd. USD – ein Plus von 14,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Snap 1,19 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.07.2025 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass Snap im Jahr 2025 -0,404 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

