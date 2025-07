Snap Aktie News: Snap gibt am Dienstagnachmittag nach

Blick auf Snap-Kurs

Die Aktie von Snap gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 9,64 USD.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 0,6 Prozent auf 9,64 USD. In der Spitze fiel die Snap-Aktie bis auf 9,62 USD. Bei 9,69 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Snap-Aktien beläuft sich auf 422.384 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 13,95 USD erreichte der Titel am 02.08.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 44,78 Prozent könnte die Snap-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 09.04.2025 auf bis zu 7,08 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 26,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Snap-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 10,00 USD.

Snap ließ sich am 29.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie lag bei -0,08 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,19 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 1,36 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,19 Mrd. USD umgesetzt.

Snap dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 05.08.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,398 USD je Snap-Aktie.

