Snap Aktie News: Snap fällt am Mittag

Um 12:22 Uhr fiel die Snap-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 10,90 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Snap-Aktie ging bis auf 10,70 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 10,82 EUR. Von der Snap-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 7.163 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.09.2021 bei 72,18 EUR. Der derzeitige Kurs der Snap-Aktie liegt somit 84,90 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 9,18 EUR ab. Abschläge von 18,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 80,00 USD aus.

Am 21.07.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,26 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,10 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 1.110,91 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Snap 982,11 USD umgesetzt.

Snap wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 25.10.2022 vorlegen.

Analysten gehen davon aus, dass Snap 2022 einen Verlust in Höhe von -0,822 USD je Aktie ausweisen dürften.

