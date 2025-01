Snap Aktie News: Snap zündet am Mittwochnachmittag Kursrakete

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Snap zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Snap-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 6,8 Prozent auf 12,11 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 6,8 Prozent auf 12,11 USD zu. Die Snap-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 12,17 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 11,64 USD. Zuletzt wechselten 866.338 Snap-Aktien den Besitzer.

Am 07.02.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 17,50 USD. Gewinne von 44,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 8,29 USD erreichte der Anteilsschein am 08.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Snap-Aktie 46,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Snap 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 29.10.2024 äußerte sich Snap zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie lag bei -0,09 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,23 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Snap 1,37 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 15,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,19 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 04.02.2025 dürfte Snap Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 10.02.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Snap.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Snap einen Verlust von -0,463 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

