Snap Aktie News: Snap am Montagnachmittag nahezu unbewegt

Die Aktie von Snap zeigt sich am Montagnachmittag ohne große Bewegung. Mit einem Kurs von 16,17 USD zeigte sich die Snap-Aktie im New York-Handel zuletzt kaum verändert.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:53 Uhr die Snap-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 16,17 USD. Kurzfristig markierte die Snap-Aktie bei 16,44 USD ihr bisheriges Tageshoch. Die Snap-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 16,06 USD ab. Bei 16,44 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 199.365 Snap-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 17,89 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.12.2023). Derzeit notiert die Snap-Aktie damit 9,64 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,28 USD. Dieser Wert wurde am 27.09.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 48,78 Prozent.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Snap-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Snap am 25.04.2024 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,19 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Snap ein EPS von -0,21 USD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,19 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 20,85 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Snap einen Umsatz von 988,61 Mio. USD eingefahren.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.08.2024 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 29.07.2025.

Laut Analysten dürfte Snap im Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,510 USD einfahren.

