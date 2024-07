Snap Aktie News: Snap legt am Nachmittag zu

Aktie im Fokus

Die Aktie von Snap gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Snap zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,3 Prozent auf 16,26 USD.

Das Papier von Snap konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,3 Prozent auf 16,26 USD. Im Tageshoch stieg die Snap-Aktie bis auf 16,47 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 16,40 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 174.072 Snap-Aktien.

Am 19.12.2023 erreichte der Anteilsschein mit 17,89 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,02 Prozent. Bei 8,28 USD fiel das Papier am 27.09.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Snap-Aktie ist somit 49,08 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an Snap-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Snap ließ sich am 25.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,19 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,21 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 20,85 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,19 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 988,61 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Am 01.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Snap veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 29.07.2025 dürfte Snap die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass Snap 2024 einen Verlust in Höhe von -0,510 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Snap-Aktie

Snap-Aktie schießt nach oben: Snap schafft es in die Gewinnzone

Ausblick: Snap stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Nach fulminantem Börsengang: So schätzen Analysten die Reddit-Aktie ein