Snap Aktie News: Snap am Nachmittag mit Abschlägen

Die Aktie von Snap gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Snap-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 4,3 Prozent auf 9,12 USD ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Snap nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 4,3 Prozent auf 9,12 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Snap-Aktie bis auf 9,04 USD. Bei 9,35 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via New York 529.080 Snap-Aktien den Besitzer.

Bei 17,89 USD markierte der Titel am 19.12.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 96,27 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 8,28 USD erreichte der Anteilsschein am 27.09.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Snap-Aktie damit 10,08 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an Snap-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 01.08.2024 lud Snap zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,15 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,24 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1,24 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,07 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.10.2024 erfolgen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Snap einen Verlust von -0,523 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

