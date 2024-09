Fokus auf Aktienkurs

Snap Aktie News: Snap gewinnt am Nachmittag

20.09.24 16:08 Uhr

Die Aktie von Snap zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Snap-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 10,11 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die Snap-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 10,11 USD. Bei 10,15 USD markierte die Snap-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 10,02 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 373.430 Snap-Aktien. Der Anteilsschein kletterte am 19.12.2023 auf bis zu 17,89 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 76,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 27.09.2023 Kursverluste bis auf 8,28 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Snap-Aktie mit einem Verlust von 18,10 Prozent wieder erreichen. Nachdem Snap seine Aktionäre 2023 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Am 01.08.2024 legte Snap die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,15 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,24 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 15,84 Prozent auf 1,24 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,07 Mrd. USD erwirtschaftet worden. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Snap am 22.10.2024 vorlegen. Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,524 USD je Snap-Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Snap-Aktie Snap-Aktie höher: Snap bringt nächste Generation der Spectacles-AR-Brille auf den Markt Snapchat-CEO Evan Spiegel - vom Studien-Abbrecher zum Milliardär Snap-Aktie bricht zweistellig ein: Snapchat-Mutter schreibt weiter rote Zahlen

