Snap Aktie News: Snap am Nachmittag auf grünem Terrain

Aktie im Blick

Die Aktie von Snap gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Snap konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 1,9 Prozent auf 10,78 USD.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Snap zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,9 Prozent auf 10,78 USD. Zwischenzeitlich stieg die Snap-Aktie sogar auf 10,88 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 10,65 USD. Von der Snap-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 451.090 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 07.02.2024 auf bis zu 17,50 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 62,34 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,29 USD. Dieser Wert wurde am 08.08.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,10 Prozent.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an Snap-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Snap ließ sich am 29.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,09 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Snap ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,23 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 15,48 Prozent auf 1,37 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,19 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.02.2025 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Snap rechnen Experten am 10.02.2026.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -0,463 USD je Snap-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Snap-Aktie

Erste Schätzungen: Snap stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Bilanzen: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Die Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Snap-Aktie steigt zweistellig: Snapchat-Mutter grenzt Verluste weiter ein - Aktienrückkauf angekündigt