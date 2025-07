Kursentwicklung im Fokus

Snap Aktie News: Snap verbilligt sich am Nachmittag

24.07.25 16:08 Uhr

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Snap. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 1,3 Prozent auf 9,94 USD.

Um 15:53 Uhr fiel die Snap-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 9,94 USD ab. In der Spitze fiel die Snap-Aktie bis auf 9,94 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 10,07 USD. Zuletzt wechselten 417.696 Snap-Aktien den Besitzer. Den höchsten Stand seit 52 Wochen (13,95 USD) erklomm das Papier am 02.08.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 40,41 Prozent über dem aktuellen Kurs der Snap-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 7,08 USD ab. Der aktuelle Kurs der Snap-Aktie ist somit 28,74 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt. Für Snap-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Snap-Aktie bei 10,00 USD. Snap veröffentlichte am 29.04.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,08 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Snap ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,19 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 14,10 Prozent auf 1,36 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,19 Mrd. USD erwirtschaftet worden. Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 05.08.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 28.07.2026. Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,398 USD je Snap-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Snap-Aktie Erste Schätzungen: Snap veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal Bilanzen: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison Snap-Aktie bricht zweistellig ein: Snap weiter in den roten Zahlen

