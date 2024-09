Snap Aktie News: Snap gewinnt am Dienstagnachmittag

Aktie im Fokus

Die Aktie von Snap gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Snap legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 1,2 Prozent auf 10,33 USD.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 1,2 Prozent auf 10,33 USD zu. Die Snap-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 10,43 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 10,42 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 351.474 Snap-Aktien den Besitzer.

Bei 17,89 USD erreichte der Titel am 19.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Snap-Aktie 73,27 Prozent zulegen. Am 27.09.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 8,28 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,81 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an Snap-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Snap am 01.08.2024 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,15 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,24 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Snap 1,24 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 15,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,07 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.10.2024 erfolgen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Snap einen Verlust von -0,524 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Snap-Aktie

Snap-Aktie höher: Snap bringt nächste Generation der Spectacles-AR-Brille auf den Markt

Snapchat-CEO Evan Spiegel - vom Studien-Abbrecher zum Milliardär

Snap-Aktie bricht zweistellig ein: Snapchat-Mutter schreibt weiter rote Zahlen