Snap Aktie News: Snap am Freitagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Snap. Zuletzt konnte die Aktie von Snap zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 2,0 Prozent auf 8,50 USD.

Um 15:52 Uhr ging es für das Snap-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 2,0 Prozent auf 8,50 USD. Zwischenzeitlich stieg die Snap-Aktie sogar auf 8,60 USD. Bei 8,43 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via New York 523.737 Snap-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 12.07.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,33 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 103,88 Prozent Plus fehlen der Snap-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 7,08 USD fiel das Papier am 09.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Snap-Aktie 16,71 Prozent sinken.

Snap-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Snap ließ sich am 04.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Mit einem EPS von 0,01 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Snap mit -0,15 USD je Aktie genauso viel verdiente. Das vergangene Quartal hat Snap mit einem Umsatz von insgesamt 1,56 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,36 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 14,40 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Snap am 29.04.2025 präsentieren.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,356 USD je Snap-Aktie belaufen.

