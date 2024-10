Snap Aktie News: Snap macht am Donnerstagnachmittag Boden gut

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Snap gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Snap legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,4 Prozent auf 10,20 USD.

Die Snap-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 10,20 USD. Bei 10,25 USD erreichte die Snap-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 10,18 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via New York 301.464 Snap-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 17,89 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.12.2023). Das 52-Wochen-Hoch liegt 75,48 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Snap-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.08.2024 bei 8,29 USD. Abschläge von 18,69 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Snap-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Snap gewährte am 01.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,15 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Snap ein Ergebnis je Aktie von -0,24 USD vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 15,84 Prozent auf 1,24 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,07 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Snap am 29.10.2024 präsentieren. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Snap möglicherweise am 28.10.2025 präsentieren.

2024 dürfte Snap einen Verlust von -0,534 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

