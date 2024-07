Snap Aktie News: Snap am Nachmittag leichter

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Snap. Zuletzt fiel die Snap-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,5 Prozent auf 13,37 USD ab.

Das Papier von Snap gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 1,5 Prozent auf 13,37 USD abwärts. Bei 13,32 USD markierte die Snap-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 13,50 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 234.527 Snap-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.12.2023 bei 17,89 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 33,81 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.09.2023 bei 8,28 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Snap-Aktie derzeit noch 38,07 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Snap-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Snap 0,000 USD aus.

Am 25.04.2024 hat Snap in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,19 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Snap -0,21 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,19 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 20,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 988,61 Mio. USD in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.08.2024 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 29.07.2025.

Analysten gehen davon aus, dass Snap 2024 einen Verlust in Höhe von -0,507 USD je Aktie ausweisen dürften.

