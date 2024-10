Snap Aktie News: Snap am Nachmittag auf grünem Terrain

Fokus auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Snap. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,9 Prozent auf 10,37 USD zu.

Um 15:53 Uhr wies die Snap-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 10,37 USD nach oben. In der Spitze gewann die Snap-Aktie bis auf 10,40 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 10,32 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 300.108 Snap-Aktien umgesetzt.

Am 19.12.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 17,89 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 72,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,29 USD. Dieser Wert wurde am 08.08.2024 erreicht. Mit Abgaben von 20,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Snap-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Snap ließ sich am 01.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Snap vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,15 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,23 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,24 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,19 Mrd. USD in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 29.10.2024 dürfte Snap Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 28.10.2025.

In der Snap-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 -0,534 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

